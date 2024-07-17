Джуд Беллингем может пропустить старт сезона в «Реале» из-за операции — The Athletic

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем может пропустить старт сезона-2024/2025 из-за операции на плече. Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, в руководстве «сливочных» понимают, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство, которого он избегал по ходу минувшего сезона, чтобы не пропустить важные матчи мадридской команды и поехать на Евро-2024. Отмечается, что период реабилитации Беллингема после операции займёт от двух до трёх месяцев.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Ранее английский хавбек представлял «Боруссию» Дортмунд. По итогам минувшего сезона атакующий хавбек отметился 23 голами и 13 результативными передачами, проведя 42 матча в своём дебютном сезоне в составе «сливочных». На Евро-2024 игрок вышел в старте во всех семи поединках сборной Англии, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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