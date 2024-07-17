В «Монако» объяснили выбор назначить Головина капитаном в товарищеском матче

В пресс-службе «Монако» прокомментировали игру российского полузащитника Александр Головин в роли капитана команды в товарищеском матче с бельгийским «Серкль Брюгге» (1:1).

«Это всего лишь предсезонная игра, мы всё ещё ждём футболистов сборных, которые выступали на Кубке Америки и чемпионате Европы. С капитаном ещё ничего не решено», — цитирует источник в пресс-службе «Монако» ТАСС.

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: