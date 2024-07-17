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18-летний игрок «Зенита» Педро назвал самых сложных соперников в прошлом сезоне

18-летний игрок «Зенита» Педро назвал самых сложных соперников в прошлом сезоне
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Вингер «Зенита» Педро заявил, что «Динамо» и «Краснодар» были самыми сложными соперниками для петербургского клуба в прошлом сезоне.

«Все игры сложные. Но я могу выделить матчи с „Динамо“ и „Краснодаром“. Они были самыми непростыми», — приводит слова Педро ТАСС.

В минувшем сезоне 18-летний Педро принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Напомним, 13 июля санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали свой 30-й трофей в истории.

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