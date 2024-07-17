В сборной Англии разочарованы Беллингемом, у игрока нет друзей в команде — The Athletic

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем, забивший два гола и отдавший результативную передачу на чемпионате Европы — 2024, не пользуется уважением у своих товарищей по сборной Англии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, партнёры Беллингема по сборной Англии не считают Беллингема лидером команды, каким его считает в СМИ. Отмечается, что один из лучших игроков чемпионата Испании минувшего сезона находится в хороших отношениях в национальной команде только с Трентом Александер-Арнольдом, но друзей в сборной Англии у него нет.

Сообщается, что отношения между Беллингемом и командой ещё больше ухудшились после рекламы от Adidas под названием «Привет, Джуд», в которой атакующий полузащитник был представлен как спаситель национальной сборной.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1.

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