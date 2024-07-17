Один из лидеров сборной Испании пропустит старт клубного сезона из-за операции

Голкиперу сборной Испании и «Атлетику» из Бильбао Унай Симону должны провести операцию из-за травмы запястья, с которой он играл концовку сезона-2023/2024 и провёл весь чемпионат Европы в Германии. Об этом сообщает испанское издание El Larguero в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на травму второго голкипера баскской команды Хулена Агирресабалы, который получил ушиб поясницы и сломал три поясничных позвонка на тренировке, Симону всё равно рекомендовано хирургическое вмешательство, из-за которого он может выйти на поле лишь в октябре 2024-го.

Таким образом, к старту сезона у «Атлетика» не будет ни одного здорового голкипера первой команды.

Напомним, травма Симона была получена в прошлом году за пределами поля и возникла случайно. Хотя боль была постоянной, она не мешала вратарю нормально тренироваться и играть.

На Евро-2024 Симон провёл шесть матчей, в которых пропустил четыре мяча. В двух встречах голкипер сыграл «на ноль» и отразил один пенальти. По итогам минувшего клубного сезона Симон был признан лучшим вратарём года в испанской Ла Лиге.

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