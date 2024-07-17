Владельцы «Ливерпуля» отказались от идеи приобретения «Бордо»

Американская компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», отказалась от идеи приобретения «Бордо». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба в социальных сетях.

«Fenway Sports Group проинформировала «Бордо» и его акционера о своём желании выйти из переговоров о приобретении клуба. Это решение объясняется, в частности, потенциальными затратами на стадион, а также общим экономическим контекстом французского футбола. «Бордо» и Жерар Лопес (владелец. — Прим. «Чемпионата») благодарят Fenway Sports Group за интерес, проявленный к клубу. Клуб сейчас прилагает все усилия для доработки плана финансирования на сезон-2024/2025 с целью проведения апелляционного слушания», — гласит сообщение, опубликованное пресс-службой «Бордо».