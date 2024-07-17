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Фоден отреагировал на уход Саутгейта с поста наставника сборной Англии

Фоден отреагировал на уход Саутгейта с поста наставника сборной Англии
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Полузащитник сборной Англии Фил Фоден попрощался с главным тренером Гаретом Саутгейтом, который покинул свою должность.

«Спасибо, Гарет», — написал Фоден у себя в соцсетях.

Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы, а национальная команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.

На уход специалиста ранее отреагировали нападающий Гарри Кейн и полузащитник Букайо Сака.

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