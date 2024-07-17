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Гаджиев — о статусе махачкалинского «Динамо» в РПЛ: мы не фавориты точно

Гаджиев — о статусе махачкалинского «Динамо» в РПЛ: мы не фавориты точно
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о статусе команды в Российской Премьер-Лиге.

— Как бы вы определили статус команды в Премьер-лиге?
– Нас в фавориты явно никто не будет записывать. Ни по спортивной составляющей, ни по финансовой. Мы и не тёмная лошадка. Так нас можно было бы назвать, если бы случились значительные изменения в команде. Всем понятно, на какой уровень мы примерно можем претендовать, — приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.

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