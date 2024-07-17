Презентация Эндрика в мадридском «Реале» перенесена

Презентация нападающего Эндрика в мадридском «Реале» перенесена на один день, сообщает Onda Cero.

По информации источника, 17-летнего бразильца представят перед болельщиками 27 июля, а не 26, как планировалось раньше. Причины переноса не уточняются.

Эндрик подписал контракт с «Реалом» этой зимой. Бразилец перейдёт в мадридский клуб за € 45 млн. Соглашение игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в € 55 млн.

Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»