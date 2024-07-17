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Терри — о Саутгейте: Гарет всегда очень сдержанно реагировал на критику

Терри — о Саутгейте: Гарет всегда очень сдержанно реагировал на критику
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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри высказался относительно ухода 53-летнего специалиста Гарета Саутгейта с поста главного тренера «трёх львов».

«Гарет всегда очень сдержанно реагировал на критику. Многие бывшие игроки сильно критиковали Гарета и команду – а это футболисты, которые не проходили дальше 1/4 финала крупных турниров. И они критикуют тренера, который проделал невероятную работу. Уверен, у Гарета будут предложения в Премьер-лиге или в других странах» — приводит слова Терри британское онлайн-издание The Independent.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

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