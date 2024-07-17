Стало известно имя игрока, которого «Атлетико» хочет подписать на замену Морате

Мадридский «Атлетико» хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 24-летний футболист является приоритетной целью клуба на замену уходящему Альваро Морате.

Ранее в СМИ появилась новость, что Альварас попросил руководство «горожан» выставить его на трансфер. Аргентинец отказался от продления действующего контракта, что было предложено «Манчестер Сити» по окончании минувшего сезона. Отмечается желание Альвареса, чтобы клуб назначил за его трансфер разумную цену.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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