Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков возглавил казанский «Сокол»

Футбольный клуб «Сокол» Казань объявил о назначении бывшего голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова на должность главного тренера команды.

Напомним, Рыжиков в ходе своей профессиональной карьеры игрока провёл 359 матчей в составе «Рубина», в которых 155 раз сыграл «на ноль». Также голкипер выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Тамбов» и другие команды. На счету голкипера один матч в составе сборной России по футболу. Сергей завершил вратарскую и начал тренерскую карьеру в 2021 году. С того момента он самостоятельно тренировал блогерскую команду «Красава» и тамбовский «Спартак», а также входил в тренерские штабы казанской «Смены», грозненского «Ахмата» и «Химок».

«Сокол» выступает во Второй лиге, дивизион «Б», группа 4.