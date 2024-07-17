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«Барселона» может заработать € 3,2 млн на травмах Араухо и Педри на турнирах сборных

«Барселона» может заработать € 3,2 млн на травмах Араухо и Педри на турнирах сборных
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«Барселона» обратится к программе защиты клубов от ФИФА, которая позволяет получать компенсацию, когда игроки травмируются в матчах за свои сборные, сообщает Marca.

По информации источника, защитник каталонцев Рональд Араухо пропустит около четырёх месяцев из-за повреждения в матче с Бразилией на Кубке Америки (0:0, 4:2 пен.). «Барселона» получит около € 2,5 млн компенсации.

Также за повреждение полузащитника Педри в матче с Германией (2:1) на чемпионате Европы — 2024 сине-гранатовые получат ещё не менее € 700 тыс.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге с 85 очками. Чемпионом Испании в сезоне-2023/2024 стал мадридский «Реал» (95 очков).

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