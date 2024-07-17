Эллардайс — о Саутгейте: Гарет смог справиться с давлением на посту тренера сборной Англии

Известный английский тренер Сэм Эллардайс высказался относительно ухода 53-летнего специалиста Гарета Саутгейта с поста главного тренера «трёх львов».

«Единственное, о чём ему следует думать, это о том, что он провёл на посту главного тренера сборной почти восемь лет. Многие ли тренеры стояли во главе национальной команды восемь лет? Кто был последним? Это долгий срок, учитывая давление, которое оказывается на специалиста, занимающего эту должность. Он с этим давлением справился. Возможно, сейчас Гарет думает, что проработал главным тренером сборной Англии слишком долго», — приводит слова Эллардайса британское онлайн-издание The Independent.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.