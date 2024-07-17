Чернов: Промес не выходил из чата. Надеюсь, его история в «Спартаке» ещё не закончена

Российский защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем нападающем красно-белых Квинси Промесе.
— Промес давно не выходил на связь?
— Часа два. Я в чат что-то скинул по поводу Англии, увидел, что Квинси прочитал. Написал ему, спросил, как дела. Ответил: «Всё хорошо». Надеюсь, что всё у него разрешится.
— Грустно, что его история в «Спартаке» так закончилась, или она ещё может возобновиться?
— Я надеюсь, что она ещё не закончена. Хочется верить, что сейчас всё решится и всё у него будет хорошо.
— То есть из командного чата Квинси не удаляли?
— Если он прочитал моё сообщение, выходит, что нет (улыбается), — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.
Полностью интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.