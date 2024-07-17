Роналдиньо и Ибрагимович попали в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии ESPN

Нападающие Роналдиньо и Златан Ибрагимович попали в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии ESPN.

Роналдиньо за свою карьеру поиграл за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». Всего к 2018 году, когда бразилец завершил карьеру, он провёл 549 матчей, забил 198 мячей и отдал 168 голевых передач. Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча», а также победителем чемпионата мира, Кубка Америки, Лиги чемпионов, чемпионатов Испании и Италии.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. К этому времени швед провёл 827 матчей, забил 496 мячей и отдал 202 голевые передачи. Среди выигранных трофеев у 42-летнего футболиста пять чемпионатов Италии (два с «Миланом» и три с «Интером»), четыре чемпионата Франции и один чемпионат Испании. На европейской арене Златан смог выиграть Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме Овечкин попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Победители футбольных турниров-2024