Игрок «Спартака» Чернов: Станкович — предельно жёсткий тренер в плане дисциплины на поле

Футболист «Спартака» Никита Чернов рассказал о требованиях главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Ещё мало времени после его назначения прошло. Бабич, который с ним раньше работал, рассказал, что Станкович предельно жёсткий тренер в плане дисциплины на поле. Если кто-то недорабатывает на поле — просто меняет людей и всё. Вне зависимости от того, кто это. Если выполняешь требования — играешь, нет — сидишь на лавке. Я думаю, что это правильно.

— В тренировках жёсткость Деяна уже прочувствовали?

— Да. Когда от меня или других защитников нападающим прилетает, он не свистит фол. Иногда даже жёсткий контакт или офсайд пропускает, чтобы до конца бежали и играли. Может, специально это делает, чтобы даже на тренировке градус борьбы сохранялся.

— То есть «рисовать» пенальти в двусторонках бесполезно?

— Ха-ха, мне кажется, даже если будет железный пенальти, он процентов на 80–90 не свистнет. Наш тренер любит, когда много борьбы, даже на тренировках, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Полностью интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.