Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил, почему болел за Англию на Евро-2024

Футболист «Спартака» Никита Чернов объяснил, почему болел за сборную Англии на чемпионате Европы — 2024.

— Ты говорил, что будешь болеть за Англию.

— Да, и ничего не изменилось. Я даже в команде два последних спора выиграл. Зоба ставил сначала на Швейцарию, потом на Нидерланды, но в обоих случаях я оказался прав. По-моему, у нас все в Швейцарию верили, а я один — в Англию. У Якина симпатичная команда, в хороший футбол играет, но моя симпатия к Англии давно длится. Всегда за них.

— С чего она началась?

— У меня любимый игрок — Стивен Джеррард, ещё со времён его выступлений в «Ливерпуле». Всегда за них болел, переживал, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Полностью интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.