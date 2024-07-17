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Чернов рассказал об адаптации в «Спартаке» единственного «летнего» новичка Виллиана Жозе

Чернов рассказал об адаптации в «Спартаке» единственного «летнего» новичка Виллиана Жозе
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об адаптации в команде единственного «летнего» новичка красно-белых, нападающего Виллиана Жозе.

«Адаптация проходит хорошо. Виллиан долго отдыхал и только вышел из отпуска, поэтому первые два-три дня по своей программе занимался. Видно, что ему ещё нужно набирать кондиции, но с каждым днём он прибавляет в мобильности. Класс чувствуется», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

Полностью интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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