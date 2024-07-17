БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов — о ситуации Соболева: Саша у нас как магнит — притягивает все новости

Чернов — о ситуации Соболева: Саша у нас как магнит — притягивает все новости
,
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

— Кажется, что атмосфера в «Спартаке» сейчас успокоилась, кроме новостей с Соболевым?
— Ну да. Саша у нас как магнит — притягивает все новости.

— Как на эту шумиху в коллективе реагируют?
— Никто не подшучивает, всё спокойно. Сами всё из новостей узнаём. По поводу Саши пока ничего не могу сказать.

— И тренируется нормально?
— Тренируется, как и раньше, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Материалы по теме
«Я не конфликтный, но злить меня не надо». Спартаковец Чернов — в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«Я не конфликтный, но злить меня не надо». Спартаковец Чернов — в гостях у «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android