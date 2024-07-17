Чернов — о ситуации Соболева: Саша у нас как магнит — притягивает все новости

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

— Кажется, что атмосфера в «Спартаке» сейчас успокоилась, кроме новостей с Соболевым?

— Ну да. Саша у нас как магнит — притягивает все новости.

— Как на эту шумиху в коллективе реагируют?

— Никто не подшучивает, всё спокойно. Сами всё из новостей узнаём. По поводу Саши пока ничего не могу сказать.

— И тренируется нормально?

— Тренируется, как и раньше, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.