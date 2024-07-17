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Расистский скандал вокруг Энцо Фернандеса, подробности о травме Месси. Главное к утру

Расистский скандал вокруг Энцо Фернандеса, подробности о травме Месси. Главное к утру
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«Челси» начал расследование скандального расистского видео с участием полузащитника лондонской команды Энцо Фернандеса на Кубке Америки – 2024, тренер «Интер Майами» сообщил, сколько матчей пропустит нападающий Лионель Месси из-за травмы, в сборной Англии разочарованы полузащитником Джудом Беллингемом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. В «Челси» началось расследование скандального расистского видео с участием Энцо Фернандеса.
  2. Тренер «Интер Майами» сообщил, сколько матчей пропустит Месси из-за травмы.
  3. В сборной Англии разочарованы Беллингемом, у игрока нет друзей в команде — The Athletic.
  4. «Зенит» предложил «Галатасараю» € 30 млн за форварда сборной Турции — Ajansspor.
  5. Промес разместил загадочную публикацию, связанную со «Спартаком».
  6. Дуглас Сантос назвал бразильского футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените».
  7. Стало известно условие, при котором «ПСЖ» сможет завершить трансфер Виктора Осимхена.
  8. Представитель «Галатасарая» прилетел в Россию для переговоров с «Зенитом» по Венделу.
  9. В Англии рассмотрят идею с приглашением Гвардиолы в сборную в 2025 году — The Independent.
  10. Рафаэль Надаль выступит на US Open — 2024
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