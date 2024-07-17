Расистский скандал вокруг Энцо Фернандеса, подробности о травме Месси. Главное к утру
«Челси» начал расследование скандального расистского видео с участием полузащитника лондонской команды Энцо Фернандеса на Кубке Америки – 2024, тренер «Интер Майами» сообщил, сколько матчей пропустит нападающий Лионель Месси из-за травмы, в сборной Англии разочарованы полузащитником Джудом Беллингемом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- В «Челси» началось расследование скандального расистского видео с участием Энцо Фернандеса.
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