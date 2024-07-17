Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расистский скандал вокруг Энцо Фернандеса, подробности о травме Месси. Главное к утру

«Челси» начал расследование скандального расистского видео с участием полузащитника лондонской команды Энцо Фернандеса на Кубке Америки – 2024, тренер «Интер Майами» сообщил, сколько матчей пропустит нападающий Лионель Месси из-за травмы, в сборной Англии разочарованы полузащитником Джудом Беллингемом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».