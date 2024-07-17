Гаджиев рассказал, какие требования предъявляются к игрокам махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какие требования предъявляются к игрокам команды.

«Одно из главных требований «Динамо» к своим игрокам: как бы ни складывалась ситуация на поле, вы должны играть изо всех сил. Примерно этот же посыл хотел бы адресовать болельщикам. Какая бы ни была ситуация, мы должны оставаться вместе. Единственное, что не может быть оправдано, – безвольная, безынициативная игра. Но когда команда стремится показать все свои возможности, когда она выкладывается на все сто процентов, но у неё не получается, потому что соперник сильнее или по каким-то другим причинам, – в этой ситуации не поддерживать её – несправедливо», — приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.