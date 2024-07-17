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Никита Чернов рассказал, кто из защитников произвёл на него сильное впечатление на Евро

Никита Чернов рассказал, кто из защитников произвёл на него сильное впечатление на Евро
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Футболист московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, кто из защитников произвёл на него сильное впечатление на чемпионате Европы — 2024.

— Кто из защитников впечатлил в Германии?
— Я, кстати, тоже задавался этим вопросом. Если выделять кого-то не из группы атаки, а из обороны, то, наверное, Гехи, центральный защитник из «Кристал Пэлас». Вот он очень уверенно провёл чемпионат. Ну и Стоунз, понятно, в хорошей форме

Рюдигер нравится просто из-за харизмы своей, нестандартных действий. Но это не отменяет того, что он хороший защитник и выиграл всё в этом сезоне, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Напомним, победителем Евро-2024 стала сборная Испании.

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