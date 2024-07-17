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Чернов: удивлён, что Джикия до сих пор без клуба. 30 лет для защитника — самый сок

Чернов: удивлён, что Джикия до сих пор без клуба. 30 лет для защитника — самый сок
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем футболисте и капитане красно-белых Георгии Джикии.

— Мы и сейчас связь поддерживаем, пишем друг другу. Интересуюсь у него планами — куда перейдёт. Пока ничего не отвечает — может, сглазить не хочет. А я с расспросами особо не лезу. Думаю, когда наступит ясность, все всё прочитают.

— Удивляет, что за несколько дней до чемпионата Георгий всё ещё без клуба?
— Конечно. Тем более у него такой хороший возраст — 30 лет. Для защитника — самый сок, время раскрываться. Я сам застал в ЦСКА ребят, которые только после 30 на пик вышли, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Джикия покинул «Спартак» после завершения сезона-2023/2024.

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