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Чернов: помню гол Станковича Нойеру с центра поля. На тренировках он Селе и Макси забивал

Чернов: помню гол Станковича Нойеру с центра поля. На тренировках он Селе и Макси забивал
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов вспомнил об игровой карьере главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Помнишь Станковича игроком?
— Я, конечно, тогда молодой был, но игры «Интера» в тот год, когда они Лигу чемпионов взяли, смотрел. И гол Нойеру, в ворота «Шальке» с центра поля помню.

— А со штрафного он и сейчас может приложиться на тренировке или предпочитает наблюдать со стороны?
— Бьёт вратарям на тренировках. Может быть, он уже не в такой физической форме, как раньше, но удар хлёсткий до сих пор. Уже и Селе, и Макси забивал. Всё при нём осталось, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Станкович возглавил «Спартак» этим летом.

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