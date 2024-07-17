Защитник «Спартака» Чернов рассказал, почему девять лет не вызывался в сборную России

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, почему девять лет не вызывался в национальную команду России.

«Я два года как минимум играл в арендах в Первой лиге. Потом были «Крылья», которые на тот момент бились за выживание. После была ФНЛ с Самарой — оттуда никого в сборную не берут. Нужно, чтобы всё сложилось для вызова. Вот когда вышли в РПЛ и шли на шестом месте, мне уже можно было задуматься о чём-то. Затем перешёл в «Спартак»: пока адаптировался, мало играл. Как только начал регулярно выходить, получил вызов. Потом пошли травмы. Ждал, ждал, ждал — и всё-таки дождался. Вроде всё чётко. Когда не играешь — не вызывают, когда играешь — шансов, естественно, больше.

Конечно, обидно, что не побывал на больших турнирах. Но сейчас уже смирился, что ли. Никаких турниров нет. Смотришь как болельщик. Но надеюсь, что не всё потеряно. Мне ещё 28 лет. Люди до 40 играют», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.