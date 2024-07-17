Саутгейт сильнее Станковича, а Соболев — большой ребёнок. ПЛН #71

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Мы вернулись в эфир, причём в расширенном составе. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский, Макс Пахомов и Гриша Телингатер разогреваются перед новым сезоном РПЛ.

Сможет ли кто-то побороться с «Зенитом»? Что не так со «Спартаком»? Почему «Краснодар» собирает ветеранов? И чего ждать от ЦСКА? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! Мы вернулись с расширенным составом

1:10 — «Зенит» скупает всё, что двигается. На подходе Соболев

14:18 — Тревога: у ЦСКА отличные трансферы! Пора верить в Николича?

25:30 — «Спартак» совсем непонятный, и это утомляет. Начинаем скучать по Федуну

39:19 — «Динамо» не усилилось по сравнению с прошлым сезоном. Как так?

45:30 — «Краснодар» набрал стариков. Разбираемся, почему так

59:21 — «Локомотив» распродался. Что делать?

1:04:46 — Кто вылетит из РПЛ?