Саутгейт сильнее Станковича, а Соболев — большой ребёнок. ПЛН #71

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Мы вернулись в эфир, причём в расширенном составе. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский, Макс Пахомов и Гриша Телингатер разогреваются перед новым сезоном РПЛ.
Сможет ли кто-то побороться с «Зенитом»? Что не так со «Спартаком»? Почему «Краснодар» собирает ветеранов? И чего ждать от ЦСКА? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Мы вернулись с расширенным составом
1:10 — «Зенит» скупает всё, что двигается. На подходе Соболев
14:18 — Тревога: у ЦСКА отличные трансферы! Пора верить в Николича?
25:30 — «Спартак» совсем непонятный, и это утомляет. Начинаем скучать по Федуну
39:19 — «Динамо» не усилилось по сравнению с прошлым сезоном. Как так?
45:30 — «Краснодар» набрал стариков. Разбираемся, почему так
59:21 — «Локомотив» распродался. Что делать?
1:04:46 — Кто вылетит из РПЛ?