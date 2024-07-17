Экс-защитник ЦСКА Чернов отреагировал на извинения Вернблума за выступления в России

Экс-защитник ЦСКА, ныне футболист «Спартака» Никита Чернов отреагировал на извинения бывшего хавбека армейцев Понтуса Вернблума за выступления в России.

— Удивился, когда Вернблум попросил прощения у жителей Швеции за игру в России?

— Видел эти слова. Он максимально профессиональный игрок, который очень много времени провёл в ЦСКА. Любимец фанатов. Мы, молодые, смотрели на него как на бога какого-то. Он мог «напихать». И в тренировках был максимально жёстким. Мужик очень хороший. После этого интервью странные ощущения возникли: пять лет человек играет за ЦСКА, а потом извиняется за это. Так же как с Хвичей, которому страшно было на базе.

— Бабаев говорит, что он мог так пошутить.

— Понтус редко так шутит. Тем более — на такие темы, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.