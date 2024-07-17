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Чернов: Карпин максимально честный и открытый — надеюсь, что встреч у нас будет больше

Чернов: Карпин максимально честный и открытый — надеюсь, что встреч у нас будет больше
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

— С Карпиным нигде раньше не пересекался?
— Только против его команд играл. Чтобы пообщаться лично — такого не было. Надеюсь, что встреч будет больше.

— Какое он произвёл впечатление на тебя?
— Мне понравился. Максимально честный и открытый. Всегда говорит то, что думает. Он человек, который поиграл на высшем уровне и много всего выиграл. Только максимальное уважение за его открытость. Да и вам, наверное, нравится с ним общаться — максимально чётко всё раскладывает. Не юлит никуда, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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