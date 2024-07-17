Никита Чернов: для «Спартака» пятое место — это провал

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что красно-белые провалили прошлый сезон.

«Для «Спартака» пятое место — это провал. Жалко, что так сильно отпустили лидеров, своих очков много недобрали — с тем же «Уралом», «Факелу» два раза проиграли. Где-то мы полностью доминировали, как в первой игре с «Факелом», но там газон просто ужасный был, кто бы что ни говорил. Дома, когда с ними играли, понятно, сами допустили ошибку. Должны были закрывать игру. Меньше ошибок надо совершать.

Если бы в голове что-то щёлкнуло чуть раньше, могли бы и к первым местам подобраться. Начали сезон хорошо. Надо было и в конце выигрывать пять из пяти матчей», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.