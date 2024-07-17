Никита Чернов: Головина не изменила заграница — Сашу в Россию тянет, домой

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

— Заграница сильно изменила Сашу?

— Вообще нет. Каким был, таким же и остался. Наоборот, его в Россию больше тянет — домой. Когда в сборную приезжает, в Москве остаётся. Встречаемся иногда.

— Кажется, что он стал более расслабленным и уверенным в себе, чем был в ЦСКА.

— Сколько ему лет было, когда играл в ЦСКА? 20–21. Может, чуть больше. Он уже пять-шесть лет в «Монако». Понятно, что у него уровень игры другой. Наши ребята в сборной не всегда успевают за ним, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. По итогам сезона-2023/2024 монегаски заняли второе место в Лиге 1.