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Защитник «Спартака» Чернов: может, Абаскаль меня ещё в «Гранаду» позовёт?

Защитник «Спартака» Чернов: может, Абаскаль меня ещё в «Гранаду» позовёт?
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Футболист московского «Спартака» Никита Чернов выказался о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— Абаскалю ты что-то напоследок писал?
— Конечно, поблагодарил за работу. Всё по классике. Как бы отношения ни складывались, нужно на хорошей ноте сотрудничество заканчивать. А потом, никогда не знаешь, что завтра будет. Может, он меня в «Гранаду» ещё позовёт, в Примеру? Шучу. А если серьёзно, у нас с ним тоже был хороший отрезок. Поблагодарил его за всё. Жалко, что простились на фоне поражений. Но Абаскаль вроде бы хорошо воспринял моё сообщение.

— Ты всерьёз задумался бы о «Гранаде», если бы туда позвали?
— А кто не хотел бы поиграть в Примере?

— Так они вылетели.
— Но выйдут же! — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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