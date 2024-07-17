Защитник «Спартака» Чернов: может, Абаскаль меня ещё в «Гранаду» позовёт?

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов выказался о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— Абаскалю ты что-то напоследок писал?

— Конечно, поблагодарил за работу. Всё по классике. Как бы отношения ни складывались, нужно на хорошей ноте сотрудничество заканчивать. А потом, никогда не знаешь, что завтра будет. Может, он меня в «Гранаду» ещё позовёт, в Примеру? Шучу. А если серьёзно, у нас с ним тоже был хороший отрезок. Поблагодарил его за всё. Жалко, что простились на фоне поражений. Но Абаскаль вроде бы хорошо воспринял моё сообщение.

— Ты всерьёз задумался бы о «Гранаде», если бы туда позвали?

— А кто не хотел бы поиграть в Примере?

— Так они вылетели.

— Но выйдут же! — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.