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Чернов: интересно будет посмотреть на Глушенкова в «Зените» — другой уровень, чем «Локо»

Чернов: интересно будет посмотреть на Глушенкова в «Зените» — другой уровень, чем «Локо»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов предположил, почему воспитанники Игоря Осинькина по «Чертаново» теряются в других клубах.

«Может быть, они привыкли с малых лет играть все вместе. Когда выходят из зоны комфорта, не все могут показывать свой футбол. Но вообще каждый случай индивидуален. Например, у Глушенкова в «Спартаке» не получилось, а в «Локо» хорошо заиграл. Сейчас в «Зенит» перешёл — посмотрим, как там будет. Понятно, что там другой уровень, чем в «Локомотиве». Интересно будет. А так не могу ещё кого-то из чертановских вспомнить: они все либо в «Спартаке», либо в «Крыльях». А, да, Пиняев ещё. Пока не всё получается в «Локомотиве», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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