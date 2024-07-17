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Никита Чернов: пацаны в «Спартаке» шутили, что Слишкович — мой папа

Никита Чернов: пацаны в «Спартаке» шутили, что Слишкович — мой папа
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возвращении в состав при исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Пацаны тоже смеялись, что он папа мой. А я отвечал: ребята, посмотрите, как мы играли, и всё станет понятно (улыбается). Шутки шутками, но с Владимиром мы ещё при Абаскале очень хорошо ладили. У нас и беседы индивидуальные были. Хороший мужик, ничего плохого сказать не могу. Слишкович как-то раскрепостил ребят после ухода Абаскаля. Это и по результатам видно было.

Он говорил, что ему всё равно, кто будет играть. Посыл был такой: если вы в «Спартаке», значит, у вас есть хорошие качества, которые вы можете показать на поле. И просто выпускал ребят. Я сыграл одну игру, вторую — не проиграли. Наверное, Владимир просто не хотел менять победный состав — хотя бы в обороне», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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