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Чернов: с русских во всех командах сразу спрашивают, а к иностранцам чуть другое отношение

Чернов: с русских во всех командах сразу спрашивают, а к иностранцам чуть другое отношение
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал слухи, что иностранцам бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль многое прощал, а с русских, наоборот, требовал вдвойне.

«Во всех командах к иностранцам чуть другое отношение, потому что ребята новые, нуждаются в акклиматизации здесь. Обычно им дают год-полтора на адаптацию. А с русских сразу спрашивают — ошибки допускать нельзя. Так всегда было, не только сейчас», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Напомним, Гильермо Абаскаль тренировал московский «Спартак» с 2022 по 2024 год. В апреле испанский специалист был уволен, но уже летом возглавил «Гранаду», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Сегунду.

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