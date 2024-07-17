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19-летний Антон Рощин перешёл из «Спартака» в липецкий «Металлург» на правах аренды

19-летний Антон Рощин перешёл из «Спартака» в липецкий «Металлург» на правах аренды
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Рощин продолжит карьеру в «Металлурге» (Липецк).

Соглашение между клубами по аренде 19-летнего футболиста рассчитано на сезон-2024/2025 и не предусматривает права выкупа трансфера. При этом «Спартак» может вернуть игрока из аренды уже зимой по своей инициативе.

Минувший сезоне Рощин провёл в МФЛ, где сыграл 28 матчей, забил 10 мячей и отдал 6 передач. За основную команду «Спартака» полузащитник сыграл 13 минут в матче чемпионата России с «Ростовом» (5:1).

«Металлург» выступает во Второй лиге А. В прошлом сезоне команда вышла из группы «Серебро» в группу «Золото», заняв третье место с 27 очками. Однако во втором этапе золотой группы Липецк занял последнее, 10-е место (14 очков).

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