Защитник Чернов назвал самое обидное поражение «Спартака» весной-2024

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов назвал самое обидное поражение красно-белых весной 2024 года.

— Ещё когда Билялетдинов на жеребьёвке «отправил» нас играть в Калининграде, мы понимали, что «Балтика» — домашняя команда. На выезде они могли крупно проиграть, а дома бой всем давали. Ещё и гол мы уже на четвёртой минуте пропустили. После этого у нас было много подходов, моментов: Угальде выходил один на один, Тео мог забить. Нам просто не хватило одного гола, чтобы перевернуть игру. Забей мы его — дожали бы точно. Но раз они выиграли — надо поздравить, что в честной борьбе победили «Спартак».

— Это поражение — самое обидное за весну?

— Думаю, да, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.