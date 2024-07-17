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Чернов: с Чаловым перед дерби «Спартак» — ЦСКА переговариваемся: «Что, как обычно?»

Чернов: с Чаловым перед дерби «Спартак» — ЦСКА переговариваемся: «Что, как обычно?»
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих друзьях в составе ЦСКА. Чернов — воспитанник армейцев.

— Подкалываете друг друга поражениями, местом в турнирной таблице?
— Нет. Турнирной таблицей — точно нет. Нравится, когда у нас хорошие игры происходят. С Чаловым перед выходом на поле переговариваемся: «Что, как обычно?» И сразу первый подкат в него, ха-ха! И он может где-то ногу жёстко выставить или ещё что-нибудь. На поле друзей нет.

— Предъявить после игры можете друг другу?
— После игры — да, можно. Сесть где-нибудь и поговорить об игре. Дружеское общение. Но секретов не выдаём, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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