Клинсман объяснил, почему Англия проиграла Испании в финале Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман объяснил, почему национальная команда Англии уступила Испании в финале чемпионата Европы — 2024.

«Команда де ла Фуэнте выиграла все матчи перед финалом Евро, поэтому англичанам нужно было лишить соперника уверенности в своих силах. Но когда ты настроен не пропустить, ты никогда не переключишь следующую передачу. Все знают, что Англия — одна из лучших команд в мире. Они могут выйти в полуфинал чемпионата мира, но это не даёт никаких гарантий. Финал Евро — ещё одна упущенная возможность. Мне было очень жаль английских болельщиков после финала Евро-2024», — написал Клинсман в своей колонке для The Sun.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проводился в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая национальную команду Англии со счётом 2:1.