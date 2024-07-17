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Клинсман объяснил, почему Англия проиграла Испании в финале Евро-2024

Клинсман объяснил, почему Англия проиграла Испании в финале Евро-2024
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Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман объяснил, почему национальная команда Англии уступила Испании в финале чемпионата Европы — 2024.

«Команда де ла Фуэнте выиграла все матчи перед финалом Евро, поэтому англичанам нужно было лишить соперника уверенности в своих силах. Но когда ты настроен не пропустить, ты никогда не переключишь следующую передачу. Все знают, что Англия — одна из лучших команд в мире. Они могут выйти в полуфинал чемпионата мира, но это не даёт никаких гарантий. Финал Евро — ещё одна упущенная возможность. Мне было очень жаль английских болельщиков после финала Евро-2024», — написал Клинсман в своей колонке для The Sun.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проводился в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая национальную команду Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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