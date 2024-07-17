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Уилшир — о финале Евро-2024: английский футбол по-прежнему находится в хорошем положении

Уилшир — о финале Евро-2024: английский футбол по-прежнему находится в хорошем положении
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался о проигранном сборной Англии финале чемпионата Европы – 2024 со сборной Испании (1:2).

«Казалось, что всё складывается так, что мы заканчиваем долгое ожидание крупного титула. Но Испания заслужила это. Они были лучшей командой в финале и лучшей командой турнира.

Нам всем — болельщикам, игрокам, тренерам, футбольной ассоциации — придётся двигаться дальше. Потому что английский футбол по-прежнему находится в хорошем положении. Гарет Саутгейт вывел нас в два финала, полуфинал и четвертьфинал в четырёх турнирах. Мы никогда раньше не добивались такого результата.

Задача сейчас в том, чтобы сохранить этот уровень конкурентоспособности и сделать Англию ещё лучше. Саутгейт и его сотрудники проделали фантастическую работу по изменению всей обстановки и повествования вокруг национальной команды», — приводит слова Уилшира The Sun.

Вчера, 16 июля, Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост главного тренера Англии.

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