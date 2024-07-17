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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль установил уникальное достижение

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль установил уникальное достижение
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Нападающий национальной команды Испании и «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, оформивший победный гол в финале Евро-2024 с Англией (2:1), установил уникальное достижение.

Оярсабаль принял участие в четырёх финалах за свою карьеру — Олимпийских игр, Кубка Испании, Лиги наций и чемпионата Европы. В каждом финале Микель отметился забитым мячом. Напомним, 14 июля состоялся решающий матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

Национальная команда Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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