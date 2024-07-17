Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль установил уникальное достижение

Нападающий национальной команды Испании и «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, оформивший победный гол в финале Евро-2024 с Англией (2:1), установил уникальное достижение.
Оярсабаль принял участие в четырёх финалах за свою карьеру — Олимпийских игр, Кубка Испании, Лиги наций и чемпионата Европы. В каждом финале Микель отметился забитым мячом. Напомним, 14 июля состоялся решающий матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.
Национальная команда Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.
- 17 июля 2024
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