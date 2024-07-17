Расписание матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля

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Сегодня, 17 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля (время московское):

18:00. «Струга» (Северная Македония) – «Слован» Бр (Словакия) (2:4);

20:00. «Динамо» Бт (Грузия) – «Лудогорец» (Болгария) (1:3);

20:00. «Петрокуб» (Молдавия) – «Ордабасы» (Казахстан) (0:0);

20:00. «Дифферданж» (Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) (0:2);

22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) (0:3);

22:00. «Эгнатия»(Албания) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) (0:1).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.