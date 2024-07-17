Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 16 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 16 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 16 июля:
1) Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом».
2) Футбольная ассоциация Англии объявила об уходе Саутгейта.
3) СКА проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце.
4) «Зенит» согласовал переход хавбека «Торино» Илича.
5) Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту».
6) УЕФА представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024.
7) 40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры.