Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 16 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 16 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 16 июля:

1) Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом».

2) Футбольная ассоциация Англии объявила об уходе Саутгейта.

3) СКА проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце.

4) «Зенит» согласовал переход хавбека «Торино» Илича.

5) Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту».

6) УЕФА представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024.

7) 40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры.