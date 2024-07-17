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Сборная Мексики сообщила об уходе главного тренера Хайме Артуро Лосано

Сборная Мексики сообщила об уходе главного тренера Хайме Артуро Лосано
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Мексиканский тренер Хайме Артуро Лосано ушёл из национальной команды. Об этом сообщил аккаунт сборной Мексики в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Вы приехали в трудное время и знали, как противостоять вызовам, принося единство и профессионализм. Сегодня ваш цикл на посту главного тренера национальной команды заканчивается, и мы признаём вашу преданность делу. Спасибо, Хайме!» — написано в заявлении.

Сборная Мексики не смогла выйти из группы на Кубке Америки 2024 года. Команда выступала в квартете В, где соперниками были Ямайка, Венесуэла и Эквадор. В первой встрече с Ямайкой сборная Мексики одержала победу с минимальным счётом 1:0. Затем мексиканцы уступили Венесуэле (0:1), а в последнем туре сыграли вничью с Эквадором (0:0).

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