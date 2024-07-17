«Галатасарай» начал официальные переговоры с «Зенитом» по Венделу — Диндар

Турецкий «Галатасарай» начал официальный переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу хавбека Вендела. Об этом сообщает журналист Невзат Дендар в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Вендел готов рассмотреть вариант с переходом в «Галатасарай», если турецкий клуб сумеет договориться с сине-бело-голубыми. В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.