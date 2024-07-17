В Бразилии показали скрин презентации перехода Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» приготовил презентацию перехода полузащитника Клаудиньо из санкт-петербургского «Зенита». Об этом рассказал журналист Вене Касагранде в видео на своём YouTube-канале. Он же показал скриншот из готовящейся презентации Клаудиньо.

Отмечается, что полузащитник появляется в белой футболке «Фламенго» и заявляет, что воплощает мечту в жизнь.

Фото: YouTube-канал Venê Casagrande

Ранее сообщалось, что Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом». По информации источников, полузащитник намерен вернуться в Бразилию, продолжив карьеру во «Фламенго». Отмечается, что у игрока уже согласованы детали контракта с бразильской стороной.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.