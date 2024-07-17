«Зенит» предложил Иличу зарплату больше € 3 млн за сезон, трансфер согласован

Санкт-петербургский «Зенит» согласовал с «Торино» трансфер полузащитника Ивана Илича, сине-бело-голубые предложили футболисту зарплату € 3,5 млн за сезон. Об этом сообщает Napoli Magazine.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» заплатит за Илича € 23 млн, ещё € 2 млн «Торино» может получить в качестве бонусов. 23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.