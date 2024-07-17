Александр Гацкан: если «Ростов» сохранит состав, сможет легко побороться за тройку РПЛ

Тренер молодёжной команды «Ростова» Александр Гацкан оценил перспективы клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если у «Ростова» сохранится состав, который был в прошлом году, плюс усиления, можно легко побороться за тройку. Если смотреть остальные команды, то не сказать, что те же ЦСКА или «Спартак» очень активны на рынке. У «Ростова» сыгранная команда, пришедшие ранее новички поняли все принципы и требования тренера. Будет очень интересно», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (57).