БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гацкан: если «Ростов» сохранит состав, сможет легко побороться за тройку РПЛ

Александр Гацкан: если «Ростов» сохранит состав, сможет легко побороться за тройку РПЛ
Комментарии

Тренер молодёжной команды «Ростова» Александр Гацкан оценил перспективы клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если у «Ростова» сохранится состав, который был в прошлом году, плюс усиления, можно легко побороться за тройку. Если смотреть остальные команды, то не сказать, что те же ЦСКА или «Спартак» очень активны на рынке. У «Ростова» сыгранная команда, пришедшие ранее новички поняли все принципы и требования тренера. Будет очень интересно», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

Материалы по теме
«Ростов» теперь другой. Карпин может больше не говорить о задаче не вылететь
«Ростов» теперь другой. Карпин может больше не говорить о задаче не вылететь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android