Станислав Черчесов посетил тренировку «Ахмата»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Рубрика «Какие люди». К нам на тренировку сегодня заглянул экс-коуч нашей команды, наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов. Он тепло пообщался с руководителями клуба, с игроками, которых тренировал в грозненской команде, и, разумеется, с Магомедом Адиевым и его штабом, которые работали ранее со сборной Казахстана. Воистину, футбольный мир тесен!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял 10-е место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (57).