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«Челси» опубликовал заявление по поводу расистской кричалки на видео с участием Фернандеса

Лондонский «Челси» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу расистской кричалки на видео с участием аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором чувствуют себя желанными гостями представители всех культур, сообществ и идентичностей.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и будем использовать это как возможность для обучения.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», — написано в заявлении «Челси».

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0).